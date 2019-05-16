رياضة | "تذكرتي" طريقك لحضور مباريات كأس الأمم الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تذكرتي" طريقك لحضور مباريات كأس الأمم الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطلق شركة إعلام المصريين خلال الأسبوع المقبل، موقع وتطبيق "تذكرتي" والذي ينضم لأسطول شركات المؤسسة في إطار السعي لتطوير شامل لأشكال الخدمات المقدمة لجمهور الشعب المصري.

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وسيكون موقع "تذكرتي" هو النافذة الرئيسية لحجز تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩ والتي تقام في مصر خلال الفترة من ٢١ يونيو وحتى ١٩ يوليو المقبلين، حيث سيتمكن الجمهور من حجز التذاكر من خلال هذا الموقع والتطبيق بكل سهولة ويسر.

وعقب انتهاء البطولة سيتمكن المستخدمون من حجز تذاكر مختلف المباريات والحفلات عبر هذا الموقع والتطبيق والذي سيكون غاية في القوة والروعة وسهولة الاستخدام.

وتكمل إعلام المصريين بإطلاق "تذكرتي" مسيرة التطوير الشاملة والتي بدأت من خلال تطبيق "ووتش إت" والمختص بمشاهدة جميع المسلسلات التي تعرض على القنوات التابعة لمجموعة إعلام المصريين