رياضة | أهم أخبار الأهلي السعودي الأربعاء 15-5-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار الأهلي السعودي الأربعاء 15-5-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد يوم الأربعاء العديد من الأحداث الهامة للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، كان أبرزها مفاجأة سارة لجماهير الأهلي قبل موقعة الاتفاق.

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار النادي الأهلي على مدار يوم الأربعاء:

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي قبل موقعة الاتفاق كشفت تقارير صحفية سعودية، عن مفاجأة سارة لجماهير أهلي جدة السعودي، بتعافي نجم الفريق الدولي السوري عمر السومة. وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، على جاهزية المهاجم السوري لمواجهة الاتفاق الحاسمة في مصير الفريق للعب على بطاقة مؤهلة لدوري أبطال آسيا. Advertisements وشارك السومة في تدريبات الفريق يوم الأربعاء، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الاتفاق مساء غدٍ الخميس، ضمن الجولة الثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري السعودي. وكان السومة يعاني من إصابة على مستوى العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مشاركته أمام السد القطري، في إطار دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا. مصائب حراسة الاتفاق تأتي في صالح الأهلي أكدت تقارير صحفية سعودية اليوم، على إصابة محمد الحايطي الحارس الثالث للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، وابتعاده عن مواجهة أهلي جدة، ضمن الجولة الختامية من بطولة الدوري السعودي. وذكر الجهاز الطبي للراقي، أن الحايطي يحتاج لثلاثة أسابيع من أجل عودته مجددًا للملاعب، وذلك بعدما تعرض لخلع في إحدى أصابع اليد. وأصبح هيلدر كريستافو مدرب الاتفاق في مأزق، بسبب إصابة الـ ٣ حراس، بعد إصابة الجزائري رايس مبولحي، وعبدالله الصالح في وقت سابق، الأمر الذي استدعى من المدير الفني تصعيد حارس من فريق الشباب لخوض المباراة.

Advertisements