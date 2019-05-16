رياضة | عبد الظاهر السقا مديرا فنيا للمنصورة

نجح مسئولو نادي المنصورة في التعاقد مع عبد الظاهر السقا لقيادة الفريق لموسم 2019 2020 بعد مفاوضات أستمرت بين مجلس إدارة النادي و السقا لمدة لا تقل عن شهرين، وكان "السقا" مرشح بقوة للقيادة الفنية الموسم السابق ولكن لم تنجح المفاوضات نظرا للإختلاف في النواحي المادية وتولي حينها ياسر الكناني ثم صبري المنياوي.

فيما طلب عبد الظاهر السقا توفير المناخ المناسب للاعبين والجهاز الفني من أجل بذل قصارى جهدهم لتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز الذي ظل ينتظره جمهور المنصورة منذ عام 2009 حتي الأن، مما طالب جمهور البرتقالي بالصعود وعدم التواجد في القسم الثاني أكثر من ذلك.

يذكر أن عبد الظاهر السقا خلال تاريخه الكروي بدأ كلاعبا لنادي المنصورة ثم الإحتراف الى تركيا، ويعد اللاعب الوحيد طوال تاريخ نادي المنصوره الذي أحترف مباشرة الى خارج مصر من نادي المنصورة.