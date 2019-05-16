رياضة | الاتحاد يزاحم النصر على ثنائي الاتفاق والتعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد يزاحم النصر على ثنائي الاتفاق والتعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بدأ نادي اتحاد جدة دخول صراع الصفقات مع منافسيه، استعدادًا للموسم القادم، بعد ضمانه للبقاء في بطولة الدوري السعودي.
ودخل نادي اتحاد جدة في صراع الحصول على خدمات ثنائي الاتفاق والتعاون، رغم ترسانة النجوم التي يمتلكها الفريق.
وكان مجلس إدارة النصر قد بدأ بالتحرك اليوم للتعاقد مع الثنائي، محمد الكويكبي لاعب الاتفاق، وعبد الفتاح آدم لاعب التعاون، للظفر بخدماتهم في الإنتقالات الصيفية القادمة.
صراع قوي سيدخله الفريقان، فهل سينجح العالمي من الظفر بخدمات اللاعب أم يتمكن العميد من خطف الثنائي؟