رياضة | الاتحاد يزاحم النصر على ثنائي الاتفاق والتعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد يزاحم النصر على ثنائي الاتفاق والتعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نادي اتحاد جدة دخول صراع الصفقات مع منافسيه، استعدادًا للموسم القادم، بعد ضمانه للبقاء في بطولة الدوري السعودي.

ودخل نادي اتحاد جدة في صراع الحصول على خدمات ثنائي الاتفاق والتعاون، رغم ترسانة النجوم التي يمتلكها الفريق.