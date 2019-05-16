رياضة | رسميا.. العدالة يصعد إلى دوري المحترفين السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. العدالة يصعد إلى دوري المحترفين السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صعد فريق العدالة إلي دوري المحترفين السعودي بعد انتصاره على ضيفه ضمك 2-0، مستفيدا من تعادل الخليج أمام أبها 2-2، في الجولة الأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وتقدم اندريا ماستينور بالهدف الأول للعدالة عند الدقيقة 14 من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أضاف العدالة الهدف الثاني عن طريق راضي الراضي،لتنتهي المواجهة بفوز العدالة بهدفين نظيفين.