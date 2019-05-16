رياضة | أهم أخبار النصر السعودي اليوم الأربعاء 15-5-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار النصر السعودي اليوم الأربعاء 15-5-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر العديد من الأحداث الرياضية الهامة، اليوم الأربعاء، أبرزها رئيس النصر يوجه رسالة لجمهور فريقه، والنصر يقترب من التعاقد مع ثنائي الاتفاق والتعاون، العالمي يطالب باستبعاد 7 حكام من إدارة مبارياته.

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي النصر على مدار يوم الأربعاء:

رئيس النصر يوجه رسالة لجمهور فريقه

وجه سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السعودي رسالة إلى الجماهير وأعضاء هيئة الشرف بالنادي طالبا فيها الدعم في المواجهة الحاسمة للدوري أمام الباطن غدا.

وكتب آل سويلم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" : أعضاء شرف النصر، جماهير كبير الرياض، نجوم النصر السابقين، وكل من خدم هذا الكيان".

وتابع رئيس العالمي : أبطالكم في الميدان بحاجة لدعمكم في المباراة الحاسمة والمصيرية يوم الخميس، حضوركم ومؤازرتكم لنجومكم ستسعدنا جميعا باذن الله.

مفاجأة سارة لجمهور النصر قبل موقعة الباطن

أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن السعودي إصابة بندر ناصر وجدعان مهنا، ثنائي خط الدفاع وصعوبة إدارجهما بقائمة الفريق لمواجهة النصر غدَا الخميس ، في الجولة الأخيرة من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان.

كما كشف الجهاز الفني لفريق الباطن عن غياب الرباعي رائد الغامدي، وفهد الجهني، وماجد كنبة، وسلطان مسرحي لأسباب إدارية ، ما يجعل الغيابات ترتفع لستة لاعبين بالنسبة للتشكيلة الاساسية للفريق في المواجهات الأخيرة .

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ويحاول الروماني سيبيريا، مدرب فريق الباطن تجهيز العناصر البديلة للمشاركة أمام النصر في المباراة التي يحتضنها ملعب الملك فهد بالرياض ، والتي ستحسم بطل المسابقة بشكل مباشر.

الأمير بندر دعمه لنادي النصر أمام الباطن:

أعلن نادي النصر السعودي عبر صفحته الرسمية على "تويتر" تكفل الأمير بندر بن خالد بن عبدالرحمن بقيمة ألف تذكرة لمباراة الباطن المصيرية في الجولة الاخيرة من مسابقة دوري محمد بن سلمان والتي ستقام مساء غدٍ الخميس على استاد الملك فهد الدولي.

ثنائي الاتفاق والتعاون على رادار النصر

أبدى مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، رغبته في التعاقد مع ثنائي الاتفاق والتعاون، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وتألق محمد الكويكبي مع الاتفاق في الموسم الحالي، ليبدأ النصر في التحرك سريعًا للظفر بخدمات اللاعب في الموسم القادم.

ولفت عبد الفتاح آدم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون الأنظار إليه من خلال الأداء الرائع مع فريقه، وهو الأمر الذي استدعى من العالمي محاولة خطف اللاعب قبل دخول أندية أخرى في صراع الحصول عليه.

النصر يطالب باستبعاد 7 حكام من إدارة مبارياته

طالب مجلس إدارة فريق النصر السعودي باستبعاد سبعة من الحكام الأجانب عن إدارة مباراة الحسم في الجولة الاخيرة من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، وعلى رأسهم الحكم السلوفيني دامير سكومينا ، والذي سيدير مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول الإنجليزي ونظيره توتنهام في مطلع يونيو المقبل، والحكم البولندي سيمون مارتشينياك، والهولندي دالي ماكيلي، والإسباني البرتو أونديانو مالينكو، والتشيكي بافل كارلوفيتش، والإسباني خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز، والهولندي كيفن بلوم.