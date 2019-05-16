رياضة | لاسارتي يستبعد 16 لاعبا من مباراة الأهلي وإنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يستبعد 16 لاعبا من مباراة الأهلي وإنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ١٦ لاعبا من قائمة فريقه لمواجهة إنبي مساء الخميس على ستاد بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز. واستبعد لاسارتي كلا من :- محمد محمود وسعد الدين سمير وكريم نيدفيد وعمرو جمال وجونيور أجاي وعلي لطفي وأحمد الشيخ بسبب الإصابة، وأحمد علاء ومحمد نجيب وباسم علي ومحمود وحيد ومحمد شريف وإسلام محارب وصلاح محسن وأحمد حمودي وناصر ماهر لوجهة نظر فنية.

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