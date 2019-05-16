رياضة | مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة إنبي المقرر لها العاشرة مساء غدٍ، الخميس، على استاد بتروسبورت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثلاثين بمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: