انت الان تتابع تفاصيل خبر أياكس بطلاً للدوري الهولندي للمرة الــ"34" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 16 مايو 2019 12:51 صباحاً - أحرز نادي أياكس أمستردام لقب دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم، بعد أن أنهى الموسم بالفوز 4-1 على مستضيفه دي جرافشاب يوم الأربعاء.

وأنهى أياكس المسابقة متقدماً بثلاث نقاط على ايندهوفن الذي فاز 3-1 على ضيفه هيراكليس الميلو في اليوم الأخير من الموسم.

وحقق أياكس اللقب للمرة الأولى منذ 2014، ليمدد رقمه القياسي الاجمالي إلى 34 لقباً للدوري ويكمل الثنائية المحلية بعدما فاز بكأس هولندا في وقت سابق هذا الشهر.

وسار أياكس كتفاً بكتف مع ايندهوفن في الأسابيع الأخيرة، لكنه وضع يده نظرياً على اللقب يوم الأحد الماضي عندما فاز على أوتريخت بينما خسر ايندهوفن حامل اللقب.

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وسمح هذا لأياكس بالتقدم بثلاث نقاط على غريمه إضافة إلى فارق أهداف كبير بلغ 14 هدفاً قبل مباريات الأربعاء.

وسجل دوسان تاديتش هدفين في مرمى دي جرافشاب في مباراة وداع لاعب الوسط فرينكي دي يونج الذي سينضم إلى برشلونة.

وأنهى أياكس الموسم برصيد 86 نقطة مسجلاً 119 هدفاً في 34 مباراة. وحصد ايندهوفن 83 نقطة ليتأهل معه لدوري الأبطال الموسم المقبل.