الامارات | «دبي 2021» يطيح «المفاجأة» ويُتوَّج بطلاً لـ«طائرة ند الشبا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي 2021» يطيح «المفاجأة» ويُتوَّج بطلاً لـ«طائرة ند الشبا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت النسخة السابعة لبطولة الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية عن فائز جديد هو فريق «دبي 2021»، الذي أطاح بفريق «المفاجأة» في المباراة النهائية، بعد أن فاز بثلاثة أشواط لشوط واحد.

وتوج الفرق الفائزة الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، مدير دائرة إعلام دبي رئيس اتحاد التنس، وبحضور الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم عضو اتحاد الكرة الطائرة، وأمين عام مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة سعيد حارب، ومدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب اللواء محمد المري، ومدير الدورة حسن المزروعي، وممثل سوق دبي الحرة راعي الدورة راميش سيدامبي.

وجاء فوز «دبي 2021» بواقع (24-26، و25-22 و25-21 و25-21)، ليحصل على جائزة الـ600 ألف درهم، مقابل 500 ألف درهم لـ«المفاجأة» الوصيف.

وأكد الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم في تصريحات صحافية أن «المستوى القوي للفريقين في نهائي الطائرة شكل مفاجأة سارة له، وتأكيداً للسمعة الجيدة التي حققتها دورة ند الشبا، باعتبارها دورة رياضية مميزة وشاملة ومحفزة للمجتمع على ممارسة الرياضة». وأضاف: «دورة ند الشبا جاءت مميزة كعادتها، زادتها أجواء شهر رمضان الكريم نكهة خاصة، وهي مكسب للرياضة الإماراتية من خلال ما تقدمه من دعم للألعاب المدرجة بها وحافز لأفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، ومستوى متطور من عام إلى آخر».

أما بالنسبة إلى أحداث المباراة النهائية، فقد جاء الشوط الأول سريعاً وقوياً من الجانبين، وسيطر عليه التعادل في البداية قبل أن يبدأ «المفاجأة» في أخذ الأسبقية إلى أن عمق الفارق أكثر، لكن استمر التعادل مسيطراً على هذا الشوط، إلى أن تمكن «المفاجأة» من انتزاعه بفارق نقطتين 26-24.

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واستمر «المفاجأة» في تقديم عروضه الجيدة وكان الطرف الأفضل هجوماً ودفاعاً، لكن العودة القوية لـ«دبي 2021» مكنته من تقليل الفارق ثم حسم النتيجة في الشوط الثاني 25-22، ليعادل الأشواط (1-1).

وجاءت بداية الشوط الثالث لمصلحة «دبي2021» الذي تقدم 3-2 و4-2 و7-5 و9-7 ثم عمق الفارق إلى 3 نقاط 10-7 وسط تشجيع كبير من الجمهور الذي حضر بقوة في صالة ند الشبا، وواصل تألقه وحسم هذا الشوط بنتيجة 25-21، على الرغم من العودة القوية لفريق «المفاجأة».

وحافظ «دبي2021» على تألقه في الشوط الرابع، وتقدم في النتيجة منذ البداية وفرض سيطرة على مجريات المباراة بشكل واضح، وكان الأسبق في تسجيل النقاط، ما مكنه من حسم الشوط 25-21، والفوز باللقب.

«دبي 2021» حصل على جائزة 600 ألف درهم، في حين كان نصيب فريق «المفاجأة» الوصيف جائزة 500 ألف درهم.

الفنان مطر بن لاحج صمم كأسي الطائرة والصالات بحلتهما الجديدة، وظهر تصميمه الأول في نسخة 2015، ثم استمر في تقديم إبداعاته في الدورات التالية.