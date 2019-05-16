شكرا لقرائتكم خبر عن 14 عائقاً في الجولة الثانية للتحدي الليلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام اليوم منافسات الجولة الثانية لتحدي ند الشبا الليلي، لفئة الفردي، وسط توقعات بأن تستقطب أعداداً كبيرة من المشاركين، بعدما حققت بطولة الفرق مشاركة 1000 رياضي ورياضية من مختلف الجنسيات في المنافسات التي جرت الأسبوع الماضي. وستقام المنافسات في الموقع نفسه المخصص لهذا النوع من الألعاب الرياضية والذي شُيد بمجمع ند الشبا. وتمتد مسافة السباق لنحو 4.2 كلم، وتضم 14 عائقاً هذا العام بزيادة عائق إضافي مقارنة بالنسخة الماضية، منها 5 عوائق تتطلب تجاوز المياه، منها واحدة المياه المثلجة، وتم تزويده بالإضاءة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | 14 عائقاً في الجولة الثانية للتحدي الليلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.