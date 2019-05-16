الامارات | الطاير: مجلس دبي الرياضي حريص على تطوير قطاع الفعاليات

شكرا لقرائتكم خبر عن الطاير: مجلس دبي الرياضي حريص على تطوير قطاع الفعاليات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مطر الطاير، سفير جمهورية فرنسا لودفيك بوي، بمناسبة إصدار المجلس دليل الفعاليات الرياضية في دبي للفترة 2019-2030 باللغة الفرنسية، وتوزيعه داخل وخارج الدولة، وكذلك بحث تعزيز التعاون الرياضي بين الجانبين.

وتم في اللقاء، الذي حضره أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد الأمين العام للمجلس ناصر أمان آل رحمة، استعراض أوجه التعاون بين مجلس دبي الرياضي والمؤسسات الرياضية الفرنسية، حيث أكد مطر الطاير حرص المجلس على التعاون مع اتحاد كرة القدم الفرنسي، والأندية الفرنسية التي تعد من أندية النخبة في أوروبا والعالم، من حيث أنظمة العمل وقطاع الأكاديميات وتأهيل الكوادر التدريبية واللاعبين، وقد انتهى قبل أيام عدة فريق من الخبراء الفرنسيين من تقييم أكاديميات كرة القدم في أندية دبي، وتقديم الملاحظات الخاصة بجوانب الإدارة والتخطيط والتدريب وانتقاء وتطوير المواهب.

وأضاف: «حريصون على التعاون مع اتحاد كرة القدم والأندية الفرنسية، وجاء قرارنا بإصدار دليل الفعاليات الرياضية في دبي للسنوات الـ12 المقبلة، من 2019 إلى 2030 باللغة الفرنسية، لكي نتيح للفرنسيين، ولجميع المتحدثين باللغة الفرنسية في الدولة وخارجها، فرصة التعرف إلى برنامج فعالياتنا السنوية المتنوعة، من أجل حضور الفعاليات، أو تنسيق أي فعالية وبطولة وحدث يريدون تنظيمها هنا».

وأكد الطاير أن «مجلس دبي الرياضي حريص على تطوير قطاع الفعاليات الرياضية ويدعم العاملين فيه، من خلال إصدار هذا الدليل السنوي، وأيضاً من خلال نظام تسجيل وتصنيف الفعاليات الرياضية، الذي يتيح للمنظم التسجيل والحصول على الموافقات إلكترونياً، وبوقت قياسي، كما أن نظام تصنيف الفعاليات الذي تشارك فيه مختلف الجهات، من بينها المنظمون والجمهور والمشاركون، يسهم في دعم جهود المنظمين وإبراز تميزهم وتقديرهم».