الامارات | «بلدية دبي» يدافع عن «سلة الكراسي المتحركة» بأكبر فوز

شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية دبي» يدافع عن «سلة الكراسي المتحركة» بأكبر فوز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد اليوم الثاني من منافسات بطولة السلة للكراسي المتحركة التي يستضيفها نادي دبي لأصحاب الهمم، ضمن منافسات النسخة السابعة لدورة ند الشبا الرياضية، تحقيق حامل لقب النسخة السابقة، فريق بلدية دبي، أكبر فوز في البطولة حتى الآن، بتغلبه على الأنصاري بنتيجة 75-9، بينما حقق فريق صحة دبي أول فوز له بعدما تغلب على فريق هيئة دبي للطرق والمواصلات، بنتيجة 15-10، وكان فريق الصحة قد خسر مباراته الافتتاحية في الجولة الأولى أمام فريق مركز البستان، ويأتي فوز صحة دبي ليخلط أوراق المجموعة الثانية مبكراً.

وأكد فريق بلدية دبي رغبته في الدفاع عن اللقب، في أول ظهور له في المجموعة الأولى بتفوقه على الأنصاري بنتيجة 75-9، وهي أعلى نتيجة في البطولة حتى الآن، إذ حسم المباراة منذ الفترة الأولى التي انتهت بنتيجة 38-4، قبل أن يواصل تألقه في الفترة الثانية ويحسم المباراة بنتيجة كبيرة.

من جهته وجه فريق النيابة، وصيف النسخة الماضية، إنذاراً شديد اللهجة لكل الفرق في أول ظهور له في المجموعة الثانية أمام فريق مركز البستان ونجح في تحقيق فوز كبير 65-8، وهو أعلى فوز في المجموعة الثانية، بعدما حسم الفترة الأولى بالتفوق بنتيجة 31-2. وبعد نتائج اليوم الثاني، يتصدر فريق دبي لأصحاب الهمم قمة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بينما يتصدر فريق هيئة الصحة بدبي المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط.