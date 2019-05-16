الامارات | 3 مباريات في كرة الصالات اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات في كرة الصالات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد منافسات كرة الصالات اليوم إقامة 3 لقاءات، ستجمع فريق شرطة دبي مع الطاهر في إطار المجموعة الثانية، بينما يلتقي في المجموعة الأولى، البحري مع التسامح، و«أف 16» مع المدرسة السعودية للقيادة.

وتتوقف منافسات كرة الصالات لمدة يومين لإفساح المجال أمام إقامة منافسات سباق الدراجات الذي يقام يومي الجمعة والسبت، على أن تستكمل الجولة الثالثة يومي الأحد والاثنين المقبلين، ويتحدد على ضوء تلك الجولة هوية الفرق الأربعة التي ستتأهل إلى الدور نصف النهائي.

يذكر أن منافسات كرة الصالات تشهد عادة مباريات قوية، ومنافسات محتدمة بين مختلف الفرق المشاركة، حيث تستمر الإثارة حتى الختام.