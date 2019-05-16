الامارات | سالم عبدالرحمن يتراجع إلى المركز الثاني في «دولية الشارقة للشطرنج»

شكرا لقرائتكم خبر عن سالم عبدالرحمن يتراجع إلى المركز الثاني في «دولية الشارقة للشطرنج» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تراجع لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة للشطرنج، سالم عبد الرحمن، إلى المركز الثاني في بطولة الشارقة الدولية، التي تشهد مشاركة 160 لاعباً ولاعبة، تاركا الصدارة لكل من الأذربيجاني غادير غوسينوف والارميني غابرييل ساركيسيان والمصري فؤاد الطاهر، الذين تصدروا البطولة بالعلامة الكاملة بخمس نقاط.

وكان سالم عبد الرحمن، المرشح الأول للفوز باللقب قد تلقى خسارة مفاجئة في الجولة الرابعة من الارميني غابرييل ساركيسيان، في حين تمكن من الفوز في أربع مواجهات أخرى.

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وسيكون أمام الفتي الذهبي الاماراتي، الفرصة للعودة للمنافسة على اللقب، حينما يلتقى المصري، فؤاد الطاهر في الجولة السادسة من البطولة.

من جانبه اكد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة المهندس طلال الزعابي، أنه من الصعب تحديد هوية الفائز في البطولة، في ظل مشاركة عدد كبير من أبطال دول عريقة في لعبة الشطرنج.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «حفاظ بطولة الشارقة على استمراريتها لمدة 24 عاماً جعلها محل اهتمام من جميع أبطال العالم ليكونوا مشاركين دائماً، خاصة في ظل ارتفاع قيمة الجوائز المالية، والبالغ قيمتها 15 ألف دولار، والتنظيم المثالي، والذي أشاد به وفود الدول التي حضرت حفل الافتتاح».