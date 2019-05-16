الامارات | إلغاء البطاقة الحمراء لإدريس فتوحي

شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء البطاقة الحمراء لإدريس فتوحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت هيئة الاعتراض على قرارات الحكام في دوري الخليج العربي، إلغاء البطاقة الحمراء التي أشهرها الحكم يحيى، الملا، بحق لاعب دبا، المغربي إدريس فتوحي، خلال مباراة دبا والعين، السبت الماضي، في الجولة 24 لدوري الخليج العربي. وكان فتوحي رمى الكرة باتجاه الحكم عند إطلاق صافرة نهاية المباراة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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