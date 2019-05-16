الامارات | سالمين خميس يعود إلى تدريبات شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن سالمين خميس يعود إلى تدريبات شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد لاعب شباب الأهلي، سالمين خميس، إلى تدريبات الفريق، أول من أمس، بعد غياب أكثر من شهرين، بداعي الإصابة، إذ شارك خميس في التدريب الختامي استعداداً لمواجهة بني ياس في الدوري، ويعمل الجهاز الفني بقيادة، الأرجنتيني ردولفو أروابارينا، على تجهيزه لخوض مباراة شباب الأهلي أمام الفجيرة في الجولة الـ26. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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