الامارات | الوحدة لم يدخل في مفاوضات مع محمد يوسف

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة لم يدخل في مفاوضات مع محمد يوسف والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة، أحمد الرميثي، دخول شركة كرة القدم بالنادي في مفاوضات مع حارس مرمى نادي النصر، محمد يوسف (28 عاماً)، للانتقال إلى صفوف العنابي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لم يحدث أن دخل النادي في مفاوضات مع اللاعب حتى الآن».
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