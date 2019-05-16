الامارات | دبا ضيفاً ثقيلاً على كلباء في المشهد قبل الأخير

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا ضيفاً ثقيلاً على كلباء في المشهد قبل الأخير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل دبا الفجيرة، صاحب المركز الأخير في ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، ضيفاً ثقيلاً على اتحاد كلباء في المباراة التي ستقام على ملعب كلباء، عند العاشرة من مساء اليوم، ضمن الجولة قبل الأخيرة من دوري الخليج العربي، وتعد المباراة بمثابة الأمل الأخير لدبا لتفادي الهبوط، حيث سيسهم الفوز في الانتظار حتى الجولة الأخيرة، بشرط تعثر الفجيرة والإمارات الباحثين عن البقاء. وما يصعب مهمة دبا الفجيرة أن أصحاب الأرض يبحثون عن توديع جمهور النمور بفوز في آخر مباراة على ملعبهم والاحتفال بالبقاء التاريخي للفريق، حيث ضمن اللعب في المحترفين بعد أن رفع رصيده إلى النقطة 24، وسيفتقد الفريق أهم ثلاثة لاعبين، هم: المجري جوجاك للإيقاف، والبرازيلي راموس وعمر الخديم للإصابة، بينما سيلعب دبا الفجيرة دون غيابات بعدما ألغت لجنة التحكيم البطاقة الحمراء التي عوقب بها اللاعب المغربي إدريس فتوحي في مواجهة العين.

من جهته، وصف مدرب دبا الفجيرة، محمد الخديم، المباراة بالصعبة، لقوة اتحاد كلباء وبالمباراة المكشوفة للفريقين، مطالباً لاعبيه بتوخي الحيطة والحذر، مشيراً إلى أن فرص فريقه في النجاة من الهبوط موجودة، وأنه سيراهن على الإرادة القوية للاعبين لتحقيق النتيجة الإيجابية، ما يستوجب اللعب بتوازن وبتركيز عالٍ مع ضرورة تحويل الفرص إلى أهداف.

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بدوره، هنأ مدرب اتحاد كلباء لاعبي فريقه بالبقاء الرسمي، وأكد في تصريحات صحافية أنه سيمنح الفرصة في هذه المباراة للاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة سابقاً، متمنياً منهم استغلال الفرصة لتقديم كل ما لديهم.

يذكر أن دبا الفجيرة فاز على اتحاد كلباء بهدف نظيف في كأس الخليج العربي، وخسر أمامه 3-1 في ذهاب بطولة الدوري.

وأكد لاعب اتحاد كلباء، أحمد عامر، أنه سعيد بالعودة للتشكيلة الأساسية، ويتطلع إلى أن يكون أساسياً في كل المباريات، وسيقدم كل ما لديه من عطاء في جميع المباريات. في المقابل، وصف لاعب دبا الفجيرة، أحمد خميس، المباراة بالمهمة، ولابد من الأداء القوي الذي سيساعدهم على الخروج بالنتيجة الجيدة، وأكد أن اللاعبين يدركون جيداً طبيعة وأهمية المواجهة التي تنتظرهم، للدفاع عن حظوظهم في البقاء بدوري الخليج العربي.