شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء أزمة حمدي النقاز.. واللاعب يغادر قسم الشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار غادر حمدي النقاز، ظهير أيمن نادي الزمالك قسم زايد، بصحبة أحمد زاهر، المدير الإداري للنادي، بعد انتهاء أزمة قيادة سيارته الخاصة بدون رخصة قيادة. وتواجد «زاهر» بصحبة اللاعب وقدم الأوراق الخاصة بالسيارة وأثبت شروع إدارة النادي في استخراج الرخصة الخاصة بالسيارة، وعلى الفور تم انتهاء الأزمة وغادر اللاعب القسم بصحبة المدير الإداري.

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