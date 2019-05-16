شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة نظيره إنبي، المقرر لها العاشرة مساء غدٍ الخميس، على استاد بتروسبورت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وأحمد طارق.

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الدفاع: محمد هاني، وعلي معلول، وأحمد فتحي، وأيمن أشرف، ورامي ربيعة؛ وياسر إبراهيم.

الوسط: حمدي فتحي، وعمرو السولية، وحسام عاشور؛ وصالح جمعة، ووليد سليمان، ورمضان صبحي، وحسين الشحات، وجيرالدو، وهشام محمد.

الهجوم: وليد أزارو، ومروان محسن.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 70 نقطة، بعد فوزه الأخير على سموحة بهدف نظيف في الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز بهدف الأنجولي جيرالدو، بينما يحتل إنبي المركز العاشر برصيد 36 نقطة.