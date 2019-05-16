شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطير إلى المغرب بطائرة خاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسافر بعثة الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك اليوم إلى المغرب بطائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان، يوم الأحد المقبل، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء قرار السفر مبكرًا من جانب الجهاز الفنى بقيادة السويسرى كريستيان جروس، حيث يرغب فى التأقلم على الأوضاع بشكل أكبر، إلى جانب التدريب أكثر من مرة على ملعب المباراة والتكيف على الأجواء المغربية قبل المواجهة المرتقبة أمام بطل المغرب.

كان الثنائى أيمن حافظ، المنسق العام للفريق، ومحمد بدر، المدير المالى لقطاع الكرة، قد سبقا البعثة إلى المغرب أمس من أجل تجهيز إقامة البعثة وتذليل كل العقبات التى تواجه الفريق.

فى نفس السياق، شاهد «جروس» المواجهة الأخيرة لفريق نهضة بركان أمام الوداد البيضاوى فى منافسات الدورى المغربى، والتى فاز بها الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك لمعرفة أدق التفاصيل عن بطل المغرب. ويرى السويسرى أن المنافس يتمتع بروح وحماس إلى جانب امتلاكه بعض العناصر الشابة التى تعتمد على السرعات بشكل كبير، وهو ما يتطلب مجهودًا بدنيًّا من الدقيقة الأولى وحتى نهاية اللقاء.

وشدد المدير الفنى السويسرى على أن المهاجم الكونغولى «كودجا» هو الأخطر فى خط هجوم نهضة بركان، محذرا دفاع الفريق من سرعات ومهارات، وموضحا أن الفريق المغربى لا يمتلك خبرات فى المشاركة القارية.

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من جهة أخرى، قرر الجهاز الفنى اصطحاب عماد السيد، حارس المرمى المصاب، إلى المغرب ضمن قائمة الفريق بعد إصرار اللاعب على السفر ومرافقة البعثة رغم إصابته، إلا أن جروس يرفض المجازفة بعماد السيد حارس الفريق، وسوف يكتفى بجلوسه على دكة البدلاء فى مواجهة نهضة بركان قبل التأكد بشكل كامل من جاهزيته للقاء بعد العملية الجراحية التى خضع لها عقب مباراة الداخلية الأخيرة ببطولة الدورى.

وأكد «جروس» أن عمر صلاح سيكون الحارس الأساسى للفريق فى المباراة، ولا يوجد حارس احتياطى آخر فى ظل إيقاف الحارس الأساسى لحصوله على طرد فى مواجهة النجم الساحلى.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته الجماعية على ملعب النادى أمس الأول عقب العودة من الراحة بعد مباراة الداخلية، حيث بدأت التدريبات بجلسة بين السويسرى جروس واللاعبين، تحدث معهم عن الفترة القادمة المهمة فى مشوار الفريق، وأبرزها مواجهة نهضة بركان فى ذهاب نهائى كأس الكونفدرالية الإفريقية. وأكد جروس ثقته فى لاعبيه، وطالبهم بالتركيز وبذل قصارى جهدهم، وأن أمامهم محطة واحدة للتتويج بالكونفدرالية مكونة من مباراتين.

من جانبه، أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، أن مجلس الإدارة فضل السفر إلى المغرب بطائرة خاصة لتفادى تعرض اللاعبين للإجهاد، مؤكدا أن الطائرة ستصل مباشرة إلى مدينة وجدة، ثم ستتوجه البعثة إلى مدينة السعيدية للإقامة بها قبل المباراة على أن تنتقل إلى بركان بالأتوبيس يوم المباراة.

وكشف «أمير» أنه أصدر تعليماته لأيمن حافظ ومحمد بدر بتغيير فندق الإقامة الذى كانت تقيم فيه بعثة الصفاقسى التونسى، لتفادى تعرض الزمالك لمضايقات من قبل إدارة الفندق مثلما حدث مع الصفاقسى. وشدد المشرف على الكرة على أنه تم الاتفاق على حجز فندق آخر 5 نجوم لبعثة الأبيض، فضلًا عن فرض سرية على ملاعب التدريبات طوال فترة إقامة البعثة.

وقال إن فريقه يعى تمامًا أهمية وقوة نهضة بركان والمباراة النهائية للكونفدرالية، وأن اللاعبين عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية، مشيرا إلى أن الجهاز الفنى واللاعبين كلهم ثقة فى عمر صلاح لحراسة عرين الأبيض فى هذه المباراة الفاصلة والمصيرية.