شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك في الشيخ زايد (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على حمدي النقاز، لاعب نادى الزمالك، وذلك لقيادته سيارة بدون لوحدات بمدينة الشيخ زايد.

وبداية الواقعة، أثناء مرور اللاعب بالسيارة أعلى كوبري المحور، اشتبهت قوة أمنية تابعة لقسم الشيخ زايد في السيارة، واستوقفوه لبحث أوراق السيارة، واكتشفوا أنها بدون لوحات، إلا أن اللاعب قدم لهم فاتورة شراء للسيارة لاعتبارها جديدة، ولم ينه إجراءات ترخيصها حتى الآن.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على اللاعب والسيارة، حتى يتم عرضه على النيابة مساء اليوم.