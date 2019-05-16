شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تفكر إدارة تشيلسي في الإطاحة بـ«ساري» والاعتماد على أسطورة النادي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصبح مستقبل المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، مع تشيلسي في شك كبير، وذلك بعد الأنباء الواردة من الصحف الإيطالية اليوم، حول نية النادي الإنجليزي للإطاحة بالمدرب الإيطالي بعد أقل من عام فقط على توليه المسؤولية خلفًا لمواطنه أنطونيو كونتي في يوليو 2018.

ويبدو أن لعنة الاستقرار على مدرب تواصل مطاردتها لنادي تشيلسي الذي لم يحظى بأي مدرب دائم لصفوف فريقه لأكثر من 3 سنوات منذ جوزيه مورينيو خلال الفترة من يونيو 2004 وحتى سبتمبر 2007.

وتباينت نتائج تشيلسي هذا الموسم مع ابتعاد الفريق تمامًا عن المنافسة في البريميرليج هذا الموسم، لكن البلوز نجحوا في الوصول إلى نهائي كأس رابطة المحترفين، ونهائي الدوري الأوروبي، بجانب تحقيق الهدف الأهم وهو الوصول لدوري الأبطال في الموسم القادم بعد أن أنهى الفريق الدوري في المركز الثالث متفوقًا على توتنهام، أرسنال ومانشستر يونايتد.

وعلى الرغم من أن موسم تشيلسي لا يبدو مخيبًا تمامًا، وخصوصًا مع خوض الفريق لنهائي الدوري الأوروبي في نهاية الشهر الحالي، وهو ما قد يعطي الفريق فرصة للتتويج باللقب القاري للمرة الثانية، إلا أن كل ذلك لا يبدو مُرضيًا لإدارة نادي تشيلسي التي ترى العديد من الأسباب للإطاحة بالمدرب الإيطالي.

أبرز هذه الأسباب بدون شك هي نتائج الفريق في البريميرليج، وابتعاد الفريق عن طرفي المنافسة، مانشستر سيتي وليفربول، بـ26 نقطة و25 نقطة على التوالي، وهو ما لا يبدو مرضيًا تمامًا لإدارة النادي التي كانت تمني نفسها بمردود أفضل في الدوري ومنافسة بشكل قوي على القمة، وهو ما كان بدأه النادي بشكل جيد هذا الموسم، لكن وبمرور الوقت تراجعت النتائج حتى وصلت الأمور إلى أن الفريق كان مهددًا بخسارة مركز مؤهل لدوري الأبطال، وفي النهاية حصد 72 نقطة، وهو الرصيد الذي يزيد بنقطتين عن رصيد الفريق في أخر مواسم المدرب كونتي.

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ومع عدم تحسن مردود الفريق في الدوري على الرغم من احتلال مركز أعلى هذا الموسم من الموسم الماضي (احتل المركز الخامس في الموسم الماضي)، تألق النجم البلجيكي إيدن هازارد بشكل لافت مقدمًا أفضل مواسمه على الإطلاق بقميص البلوز، مساهمًا في تسجيل 31 هدف في الدوري هذا الموسم (سجل 16 وصنع 15) محتلًا المركز الأول كأفضل صانع أهداف في البريميرليج هذا الموسم، لكن هذه الإحصائيات هي ما تقلق إدارة تشيلسي لأن البلجيكي بات في طريقه للرحيل من صفوف النادي، وهو اللاعب الذي اشترك في تسجيل ما يقارب من 50% من أهداف البلوز هذا الموسم (إجمالي 63 هدف سجلها تشيلسي في البريميرليج هذا الموسم).

وسيمثل رحيل هازارد المتوقع ضربة قوية تمامًا لتشيلسي الذي يواجه ضربة ثانية أقوى وهي حرمان الفريق (حتى اللحظة) من إبرام أي تعاقدات في سوق انتقالات صيف 2019 أو شتاء 2020، وفقًا لعقوبة الفيفا الصادرة بحق النادي، وهو ما يعني أن تشيلسي لا يستطيع تعويض إيدن هازارد بلاعب صاحب إمكانيات مشابهة، وسيعتمد النادي على اللاعبين الشباب والنجوم الحاليين بالإضافة لصفقة الأمريكي كريستيان بوليسيتش الذي ضمه النادي في يناير الماضي من بروسيا دورتموند وتركه مُعارًا ضمن صفوف النادي الألماني حتى نهاية الموسم الحالي، لكن بوليسيتش بكل تأكيد لن يعوض هازارد بسهولة، وهو ما يجعل إدارة تشيلسي في حيرة من أمرها اذا كان المدرب ساري قادر على قيادة الفريق في هذه الظروف مع خسارة نجم الفريق الأول.

وتفكر إدارة تشيلسي في مدرب ديربي كاونتي الحالي وأسطورة تشيلسي، فرانك لامبارد، الذي يقدم دورًا كبيرًا مع فريق التشامبيونشيب بقيادته لدورة الترقي للبريميرليج في أول موسم له مع الفريق، وترى إدارة تشيلسي أن ابن النادي هو أنسب وأفضل من يقود الفريق في المرحلة القادمة التي سيعتمد فيها تشيلسي على اللاعبين الحاليين فقط، من بينهم جيش من المُعارين يزيد عن 40 لاعب، سيبحث من خلاله تشيلسي عن لاعبين جديرين باللعب ضمن صفوف الفريق الأول، لذلك يريد النادي أن يتولى هذه المسؤولية مدرب شاب وصغير وابن النادي وعلى دراية بمواهب الفريق، وهو ما يتمثل في فرانك لامبارد.

ويمتلك تشيلسي قاعدة ناشئين ممتازة، ففريق تشيلسي تحت 19 عام وصل لنهائي دوري أبطال الشباب في 3 مناسبات خلال أخر 4 مواسم، محققًا الفوز باللقب في نسختين.

وبالإضافة لذلك، فأن تشيلسي يمتلك العديد من المواهب الشابة المميزة، والمُعارة حاليًا ضمن صفوف فرق أخرى، مثل ماسون ماونت (ديربي كاونتي)، رييس جيمس (ويجان أتلتيك)، بالإضافة لعناصر لديها الخبرة مثل المدافع الفرنسي كورت زوما الذي شارك في تتويج الفريق بلقب الدوري في موسم 2014/2015، ويلعب حاليًا مُعارًا ضمن صفوف إيفرتون، بالإضافة لهداف التشامبيونشيب الحالي ولاعب أستون فيلا، تامي أبراهام.

ويأمل تشيلسي أن ينجح لامبارد في صناعة توليفة من هذه المجموعة برفقة العناصر الشابة الموجودة حاليًا والمتمثلة في المدافع إيثان أمبادو، لاعب الوسط روبن لوفتس تشيك، والجناح الشاب كالوم هودسون أودوي، مع العناصر أصحاب الخبرة الموجودين حاليًا، لعمل فريق قوي قادر على المحافظة على التواجد ضمن رباعي القمة للدوري الإنجليزي وتقديم مردود جيد في دوري الأبطال خلال الموسم القادم.