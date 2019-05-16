شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح وتنويه بشأن كأس الدوري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) نشرت صحيفة "الخليج 365" خبرا في عددها الصادر أمس (الأربعاء ) 10 رمضان 1440، الموافق 15 مايو 2019، يفيد بأن كأس دوري مسابقة الأمير نشرت صحيفة "الخليج 365" خبرا في عددها الصادر أمس (الأربعاء ) 10 رمضان 1440، الموافق 15 مايو 2019، يفيد بأن كأس دوري مسابقة الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وصل عبر طائرة خاصة، وتمت صناعته في إسبانيا والبرتغال تحت إشراف شركات عالمية مشهورة في عالم الذهب، وتعادل قيمة الذهب المضاف للكأس أكثر من 60 مليوناً. وعليه توضح "الخليج 365" أن الخبر المنشور غير دقيق، لذا وجب التوضيح والتنويه والاعتذار لقراء الصحيفة الكرام، مؤكدة أنها تسعى دائما إلى الدقة والمصداقية في النشر، ولن تتوانى عن التصويب والاعتذار في حال نقل معلومات خاطئة، وستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه من نشر ومرر معلومات مغلوطة للصحيفة.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.