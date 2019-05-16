شكرا لقرائتكم خبر عن لاتسيو يحرز لقب كأس إيطاليا.. للمرة السابعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (روما)

قاد الصربي سيرغي ملينكوفيتش-سافيتش فريقه لاتسيو لإحراز لقب بطل كأس إيطاليا لكرة القدم وضمان مشاركته في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» الموسم القادم، وذلك بفوزه في الوقت القاتل على أتالانتا 2-صفر الأربعاء في النهائي على الملعب الأولمبي في العاصمة.

وبدا الفريقان في طريقهما إلى خوض شوطين إضافيين قبل أن يحتكم مدرب لاتسيو سيموني إينزاغي إلى ميلينكوفيتش-سافيتش في الدقيقة 79 من اللقاء، فكان البديل عند حسن ظن مدربه بتسجيله هدف التقدم في الدقيقة 82 قبل أن يؤكد الأرجنتيني خوان كوريا تتويج فريقه بلقبه الأول منذ 2013 والسابع في تاريخه بتسجيله الثاني في الدقيقة 90.