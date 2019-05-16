شكرا لقرائتكم "المسابقات" تغرم الأهلي والزمالك وتعاقب مسؤولين في سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 15 مايو 2019 - اخر تحديث في 15 مايو 2019 / 21:56

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم (الأربعاء) فرض غرامات مالية على الأهلي والزمالك بسبب سوء سلوك جماهيرهما، ومعاقبة عناصر ومسؤولين من نادي سموحة لما بدر منهم من تصرفات مخالفة للاخلاق الرياضية.



وغرمت اللجنة النادي الأهلي المتصدر وحامل اللقب بمبلغ 50 ألف جنيه لما بدر من جماهيره من سباب وقذف زجاجات داخل الملعب على الجهاز الفني والإداري لفريق سموحة ولاعبيه بعد مباراة الفريقين السبت الماضي (1-صفر) في إطار المرحلة الثانية والثلاثين.

وعاقبت اللجنة إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي سموحة مع مسؤولين آخرين مباراتين الى أربع مباريات لما بدر منهم، وفرضت غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على شقيقه التوأم المدرب حسام حسن.

Advertisements

وغرمت اللجنة أيضا نادي الزمالك بمبلغ 50 ألف جنيه لقيام جماهيره بقذف زجاجات المياه على الملعب، و15 ألف جنيه لعدم حضور مديره الفني السويسري كريستيان غروس المؤتمر الصحافي الأحد بعد الفوز على الداخلية 2-1.

وفي حال تكرار تلك الأعمال من قبل جماهير الأهلي والزمالك، ستقام مبارياتهما لاحقا من دون جمهور.

وأوقفت اللجنة لاعب الزمالك بهاء مجدي مباراة واحدة بعد طرده في لقاء الداخلية، وكل من طارق حامد وعمر السعيد مباراة واحدة أيضا لحصول كل منهما على الإنذار الثالث.