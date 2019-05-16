شكرا لقرائتكم إنبي يهدد صدارة الأهلي ..والزمالك يغادر للمغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 6 ساعات في 15 مايو 2019 - اخر تحديث في 15 مايو 2019 / 18:05

يلتقي الأهلى مع إنبي غدا (الخميس) على ملعب بتروسبورت بالقاهرة فى مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 30 بالدورى المصري لكرة القدم ، ويسعى الفريق "الأحمر" إلى الفوز للاستمرار في الصدارة ورفع رصيده إلى 73 نقطة ، فيما يأمل إنبى في خطف نقطة على الأقل لتحسين موقعه في جدول المسابقة إذ يأتي في المركز التاسع برصيد 36 نقطة.



من جانب آخر ، تغادر بعثة الزمالك إلى المغرب غدا لخوض المواجهة المرتقبة مع نهضة بركان المغربى الأحد المقبل في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم ، فيما يقام لقاء الإياب بملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية المصرية في الـ 26 من الشهر الجارى. ويرافق البعثة رئيس النادي مرتضى منصور بعد قرار الاتحاد الإفريقي "كاف" برفع إيقافه .

كان منصور أشعل غضب رئيس نادي نهضة بركان "فوزي لقجع" بعد تصريحاته عن فوز الفريق المغربي على الصفاقسي التونسي في نصف النهائي بأهداف مشكوك في صحتها ، مشددا على أن الزمالك تأهل إلى المباراة النهائية مستفيدا من أخطاء التحكيم ، مؤكدا رفضه ما وصفه بتهديدات رئيس الزمالك التي يهدف منها إلى ممارسة الضغوط النفسية على لاعبيه ، واتهم منصور لقجع بمحاولة إفساد العلاقة بين الشعبين المصري والمغربي باستفزاز جماهير الزمالك بتصريحه بأن ناديه سيتوج بطلا لكأس الكونفيدرالية بأي وسيلة