15 لاعبا و5 مدربين يتنافسون على أفضلية الموسم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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فتح أمس على منصة دوري بلس، باب التصويت لاختيار أفضل لاعب ومدرب من بين القائمة المرشحة التي أعلنتها رابطة الدوري السعودي للمحترفين، للحصول على جوائزها للموسم الرياضي 2018 / 2019 في نسختها الأولى، وذلك في الحفل الذي سيقام السبت المقبل في الرياض.
وسيتنافس المدربون واللاعبون على الفوز بالجوائز، وذلك بناء على آلية التصويت التي أعلنت عنها الرابطة بالتعاون مع منصة دوري بلس، والتي تم تجزئتها على 4 فئات نصيب كل فئة منها 25%، حيث تم منح 16 صوتا لمدربي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومثلها لقائدي فرق الدوري، إضافة إلى عدد من الإعلاميين الرياضيين، فيما تم فتح عدد المصوتين من الجماهير الرياضية، على أن يكون حجم تأثيرها في التصويت 25%، على أن تحدد اللجنة الفنية اللاعبين الفائزين بجائزتي الحذاء والقفاز الذهبي.
المرشحون لأفضل مدرب
- مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا
- مدرب التعاون الرتغالي بيدرو مانويل
- مدرب الشباب الروماني ماريوس سوموديكا
- مدرب الفيصلي المعار للهلال البرازيلي بريكليس شاموسكا
- مدرب الرائد الألباني بيسنيك هاسي
- مهاجم القادسية هارون كمارا
- مدافع الفيصلي حمدان الشمراني
- لاعب وسط الفتح محمد المجحد
- مدافع التعاون متعب المفرج
- مدافع الاتحاد سعود عبدالحميد
المرشحون لجائزة أفضل أجنبي
- لاعب النصر المغربي نورالدين أمرابط
- لاعب النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله
- لاعب التعاون الكاميروني لياندر تاومبا
- لاعب الهلال الفرنسي بافتيمبي جوميز
- لاعب الأهلي القادم من الرأس الأخضر ديجانيني تفاريس
المرشحون لجائزة أفضل لاعب سعودي
- لاعب الهلال محمد كنو
- لاعب النصر سلطان الغنام
- لاعب الرائد صالح الشهري
- لاعب الاتحاد عبدالعزيز البيشي
- لاعب التعاون عبدالفتاح آدم
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