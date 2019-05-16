120 مليون يورو عائد أتلتيكو مدريد من بيع جريزمان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يفتح سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا أبوابه بعد شهر ونصف الشهر تحديدا، حيث سيكون أتلتيكو مدريد حينئذ على موعد مع فترة محمومة ومليئة بالتعاقدات سواء بالنسبة لنجومه الراحلين أو للاعبين الجدد.

وأشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية أمس إلى أن خزانة أتلتيكو مدريد ستنتعش بـ 207 ملايين و500 ألف يورو خلال فترة الانتقالات المقبلة، وهو رقم قياسي في تاريخ النادي.

ومن المتوقع أن يحصل النادي على 120 مليون يورو من وراء بيع نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان، بعد أن يتقاضى القيمة المالية للشرط الجزائي المدرج في تعاقده مع اللاعب الذي أعلن أمس الأول رحيله عن النادي.

ولكن لن يحتفظ النادي الإسباني بكامل هذا المبلغ في خزائنه وسيدفع 24 مليون يورو منه لنادي ريال سوسيداد، الذي بدأ جريزمان مسيرته معه، بالإضافة إلى صفقة بيع اللاعب لوكاس هيرنانديز لبايرن ميونخ والتي أعلن عنها خلال الأيام الماضية.

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وذكرت «ماركا» أن النادي البافاري سيدفع 80 مليون يورو لأتلتيكو مدريد مقابل الحصول على خدمات هيرنانديز، كما سيحصل النادي الإسباني على 5ر7 ملايين يورو أخرى من حصيلة بيع لوسيانو فيتو لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وعلى جانب آخر أعلن أيضا كل من دييجو جودين وخوانفران وفيرناندو توريس أنهم لن يستمروا مع أتلتيكو مدريد وأنهم سيرحلون بمجرد انتهاء تعاقداتهم، ولذلك لا ينتظر النادي الحصول على أي عوائد مالية من وراء رحيل هؤلاء اللاعبين.

يضاف إلى ذلك صفقة انتقال اللاعب البرتغالي جيلسون مارتينيز لموناكو الفرنسي.

واعتاد المدير الفني دييجو سيميوني على إعادة تأهيل فريقه من جديد مع بداية كل موسم ورأب الصدع الذي يخلفه رحيل النجوم، فقد واجه في موسمه الأول صدمة رحيل الأرجنتيني سيرخيو أجويرو إلى مانشستر يونايتد، والكولومبي رادميل فالكاو إلى موناكو الفرنسي، وفليبي لويس ودييجو كوستا إلى تشيلسي.

وفي عام 2015 رحل المهاجم التركي اردا توران إلى برشلونة.