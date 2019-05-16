الاتحاد بطل كأس ولي العهد للرياضات الالكترونية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حقق نادي الاتحاد بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للرياضات الالكترونية، بتغلبه في المباراة النهائية أمس على الوحدة في البطولة التي نظمها الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية والذهنية على صالات «SARENA SAFEIS» في الرياض بمشاركة 8 أندية.

وحقق الاتحاد اللقب بفوزه بمبارتي ذهاب وإياب لعبها على حده كل من راكان المطيري وبطل العالم مساعد الدوسري بنتيجة 4 - 0 ونتيجة 3 - 2.

وتغلب الاتحاد في بداية مشواره بالبطولة على القادسية في دور الثمانية، وتخطى في الدور نصف النهائي نادي الشباب الذي ضم في صفوفه أحمد الحربي صاحب لقب كأس الهيئة العامة للرياضة فيفا الذي أقيم العام الماضي، وأخيرا كسب نادي الوحدة في النهائي.

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وعلق لاعب الاتحاد راكان المطيري على فوز فريقه قائلا «حققنا لقبا غاليا يحمل اسم ولي العهد وهو طموحنا منذ الدقيقة الأولى في دور الثمانية وبحمدالله تحقق لنا هذا الإنجاز في النهاية بالانتصار والظفر بأغلى الكؤوس».

فيما قال زميله مساعد الدوسري «نفتخر بكل إنجاز نحققه ونسعد بهذا التنافس القوي الذي تشهده البطولات المحلية في المملكة، وأشكر كل الفرق المشاركة وهذا الكأس الغالي الذي يحمل اسم ولي العهد نهديه بكل تأكيد لجمهورنا الرائع الذي يقف خلف الاتحاد في كل الألعاب وفي مختلف الرياضات».

وعن الختام الناجح لثاني بطولات الموسم الكروي الالكتروني، أعرب رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية والذهنية الأمير فيصل بن بندر عن سعادته بما تحقق للمجتمع الكروي الالكتروني، بحيث أصبح اللاعبون والجماهير السعودية تتابع وتشارك في بطولات رسمية ومنتظمة وقوية معترف بها دوليا.

وقال «الحمدلله أولا وأخيرا على ختام هذا الموسم المميز الذي أسعد كل محبي الرياضات الالكترونية، وذلك لما وجدناه من دعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لتمكين مجتمع الرياضات الالكترونية، وسعدنا لما تم تحقيقه من إيجاد موسم كروي الكتروني يزخر ببطولتي دوري وكأس كأول دولة في الشرق الأوسط ورابع دولة على مستوى العالم تتمكن من تطبيق الاحتراف في هذه اللعبة وتأسيس قاعدة بطولات محلية قوية، وهو إنجاز يجب أن نفخر به جميعا كسعوديين أولا وكمحبين للرياضات الالكترونية ثانيا، أبارك لنادي الاتحاد تحقيق الكأس وتسيده لأولى المواسم الكروية الالكترونية».