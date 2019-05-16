ماراثون «الرياض »2 في نوفمبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تستضيف الرياض في 30 نوفمبر المقبل ماراثون الرياض الدولي الثاني بمشاركة عدائين من مختلف دول العالم.
وأعلنت الهيئة العامة للرياضة أمس أن التسجيل للماراثون سيبدأ في 15 يونيو المقبل.
وكانت النسخة الأولى من السباق أقيمت أواخر فبراير 2018 وسط مشاركة عالية ومنافسة قوية لعدد من الفئات، حيث توج العداء الإثيوبي تاميرا مولا بلقب سباق المحترفين لمسافة 21 كلم، وحصل على مليون ريال، فيما فاز المتسابق السعودي عبدالله الجود بالمركز الأول في المسافة نفسها على مستوى المنافسين المحليين، وحصل على جائزة (سيارة).
وشارك في النسخة الماضية من السباق نحو 30 ألف متسابق من المحترفين الأجانب والمواطنين والمقيمين.
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