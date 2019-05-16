عواد يودع الوحدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ودع الحارس المصري محمد عواد أمس زملاءه في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في إشارة إلى عدم مشاركته اليوم أمام الفيحاء في الجولة الأخيرة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مؤكدا عودته إلى فريقه المصري، الإسماعيلي بعد أن انتهت فترة إعارته.
وكتب عواد على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلا «نهاية الموسم، شكرا للفريق، كان موسما جيدا، حظا سعيدا يا زملائي، سأعود إلى منزلي نادي الإسماعيلي».
ولعب عواد 29 مباراة مع الوحدة، منها 26 لقاء في الدوري و3 مباريات في كأس خادم الحرمين الشريفين ودخل مرماه 33 هدفا.
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