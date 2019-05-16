المطيري حكم بأولمبياد طوكيو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختار الاتحاد الدولي للرماية الحكم السعودي الدولي إبراهيم نايف المطيري كأول حكم سعودي للمشاركة في تحكيم منافسات رماية الأطباق بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020م.

وجاء اختيار المطيري لكفاءته وتميزه في تنفيذ ما يوكل إليه من مهام تحكيمية وتفوقه أثناء مشاركاته في تحكيم عدد من بطولات كأس العالم والبطولات الآسيوية والعربية.

يذكر أن المطيري يعد أول حكم رماية وطني يختار للتحكيم في مثل هذا المحفل الدولي.