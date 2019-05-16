السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض
اختار الاتحاد الدولي للرماية الحكم السعودي الدولي إبراهيم نايف المطيري كأول حكم سعودي للمشاركة في تحكيم منافسات رماية الأطباق بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020م.
وجاء اختيار المطيري لكفاءته وتميزه في تنفيذ ما يوكل إليه من مهام تحكيمية وتفوقه أثناء مشاركاته في تحكيم عدد من بطولات كأس العالم والبطولات الآسيوية والعربية.
يذكر أن المطيري يعد أول حكم رماية وطني يختار للتحكيم في مثل هذا المحفل الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر المطيري حكم بأولمبياد طوكيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.