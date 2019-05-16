الكأس الأصلية تحفز النصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يدفع وجود الكأس الأصلية لدوري الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم باستاد الملك فهد الدولي اليوم، فريق النصر للتغلب على ضيفه الباطن عندما يلتقيه ضمن المرحلة الـ30 الأخيرة من الدوري، وذلك بعد أن قررت رابطة دوري المحترفين، أن تتواجد النسخة الأصلية من كأس الدوري في استاد الملك فهد الدولي، بينما ستكون النسخة الاحتياطية الثانية بملعب جامعة الملك سعود الذي يستضيف لقاء الهلال وضيفه الشباب.

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وكانت رابطة دوري المحترفين، قررت أيضا منع تشغيل الموسيقى والأغاني والاكتفاء بحفل مبسط، في ليلة تتويج البطل الليلة، حيث جاء هذا القرار مراعاة لأيام شهر رمضان المبارك.

ويسعى النصر للفوز بهذه المباراة من أجل التتويج رسميا باللقب للمرة الثامنة في تاريخه والأولى له في آخر 3 مواسم، بغض النظر عن مباراة الهلال مع الشباب في الجولة نفسها.

ويتربع النصر على صدارة الترتيب برصيد 67 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام الهلال حامل اللقب.