شكرا لقرائتكم تدريبات منفردة لـ بوطيب فى مران الزمالك قبل نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدريبات منفردة بالكرة خاضها المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك، على هامش المران الجماعى المقام حاليًا على ملعب النادى بميت عقبة، فى إطار الاستعداد لمواجهة نهضة بركان المغربى، يوم الأحد المقبل، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ويواصل بوطيب التأهيل فى الزمالك، بخوض تدريبات منفردة بالكرة وكذلك الركض الخفيف حول الملعب، وذلك بعد الإصابة التى تعرض لها فى الركبة، وأبعدته عن المشاركة مع فريقه فى الفترة الحالية.

ويسابق الجهاز الفنى للزمالك بقيادة كريستيان جروس، الزمن، من أجل تجهيز خالد بوطيب ليصبح جاهزًا لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية.

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