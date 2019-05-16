هل يبرم الأهلى صفقة تبادلية مع النجم الساحلى فى الصيف...

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جدة - عمرو شويل يجرى النادى الأهلى مفاوضاته فى الوقت الحالى مع كريم عريبى لاعب النجم الساحلى لإنعاش هجوم القلعة الحمراء خلال الانتقالت الصيفية المقبلة خاصة بعدما تراجع أداء وليد أزارو وعدم تقديمه المستوى الذى يشبع طموحات جماهير الأهلي خلال الموسم الجاري. ويلجأ النادى إلى حيلة الصفقات التبادلية للفوز بخدمات لاعب النجم الساحلى عن طريق إعارة صالح نصر مهاجم النادي الأهلي وهداف دوري الشباب تحت 20 عاماً لمدة موسمين للفريق التونسي،ومقابل مادى.

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