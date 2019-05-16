صلاح أمين يكشف حقيقة انتقاله لنادى اف سي مصر...

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جدة - عمرو شويل كشف المهاجم الدولي المصري صلاح امين مهاجم فريق النجوم حقيقة انتقاله الى نادي اف سي مصر.
و صرح اللاعب لـ" الخليج 365 " أنه لم يتلق عروض حتى الان، متعجبًا مما تردد من أنباء.
وأوضح اللاعب أنه لا نية للعب بدورى الدرجة الثانية مع النجوم، مع العلم أن عقده مع الفريق مازال ممتد لمدة عام آخر.
وأكد اللاعب أنه تواصل مع مجلس إدارة الفريق بقيادة محمد الطويلة، واتفقا على رحيله حال تقديم عرضًا له.
واختتم اللاعب تصريحاته بتقديم الشكر لرئيس النادي ومجلس الإدارة و زملائه اللاعبين.
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