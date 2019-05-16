شكرا لقرائتكم حظوظ خالد بوطيب تتضاءل فى الظهور أمام نهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حظوظ خالد بوطيب تتضائل فى الظهور أمام نهضة بركان تضاءلت حظوظ المهاجم المغربي الدولى خالد بوطيب لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك فى اللحاق بمباراة فريقه أمام نهضة بركان بعد خضوع اللاعب لتدريبات انفرادية على هامش المران الجماعي التى أقيمت اليوم. ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان فى ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الافريقية فى المباراة المقرر إقامتها منتصف ليل الأحد المقبل بالملعب البلدى لمدينة بركان. Advertisements وقام اللاعب الدولي المغربي بالجرى الخفيف حول ملعب عبد اللطيف أبورجيلة حيث يسعى الجهاز الفنى الى تجهيزه بالشكل اللائق حتى يستطيع اللحاق بالمباراة المقبلة. وتغادر بعثة الزمالك القاهرة مساء غد الخميس على متن طائرة خاصة ستقل البعثة لمدينة بركان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حظوظ خالد بوطيب تتضاءل فى الظهور أمام نهضة بركان... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.