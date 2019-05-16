شكرا لقرائتكم بعد استبعاد أجاي ولطفى.. لاسارتي يحسم قائمة الأهلى لمواجهة إنبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمواجهة إنبي المقرر لها العاشرة مساء غدٍ الخميس على ستاد بتروسبورت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثلاثين بمسابقة الدوري الممتاز. وضمّت القائمة 20 لاعباً، هم: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وأحمد طارق ومحمد هاني وعلي معلول وأحمد فتحي وأيمن اشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وعمرو السولية وحسام عاشور وصالح جمعة ووليد سليمان ورمضان صبحي وحسين الشحات وجيرالدو وهشام محمد ووليد أزارو ومروان محسن. Advertisements وشهدت القائمة خروج جونيور أجاي بعدما تعرض للإصابة في مران اليوم كما خرج على لطفي للإصابة أيضاً فيما شهدت القائمة دخول هشام محمد والحارس الصاعد أحمد طارق.

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