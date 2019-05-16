شكرا لقرائتكم هل يعود مارسيلو للأهلى بالموسم الجديد؟ اسأل لاسارتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للاهلى بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى على عودة حسين السيد لاعب الفريق المعار للاتفاق السعودى فى الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم الجبهة اليسري. وتجرى فى الوقت الحالى محاولات مكثفة لاستعادة اللاعب الملقب بـ "مارسيلو" فى الميركاتو الصيفى المقبل، بعد تألقه اللافت فى الدورى السعودى وإثبات جدارته بشكل كبير وأحقيته بارتداء القميص الأحمر. جدير بالذكر أن حسين السيد انتقل لصفوف الاتفاق السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة قادماً من الأهلى.

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