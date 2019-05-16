شكرا لقرائتكم ناصر ماهر يكشف حقيقة رحيله عن الأهلى فى الصيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ناصر ماهر صانه ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى حقيقة رحيله عن القلعة الحمراء فى الفترة القادمة.

أكد ناصر ماهر عدم صحة الأنباء التى تداولت بشأن غضيه من الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأحمر بسبب الجلوس على دكة البدلاء وعدم الدفع به أساسيا فى المباريات.

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قال ناصر ماهر إنه ينصب جم تركيزه فى مع الأهلى فى الفترة الحالية لاستعاده مكانه بالتشكيلة الأساسية فى ظل المباريات الهامة المقبل عليها المارد الأحمر والتى ستحسم وجهة الدوري بصورة كبيرة.

وفقد ناصر ماهر مكانه بالأهلى للعائد بقوة صالح جمعة خاصة بعد أن شعر الجهاز الفني للأهلي بعدم استغل ناصر ماهر للفرصة التى مُنحت له.