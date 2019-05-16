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الخليج 365 يقدم للزمالك "روشتة" التتويج بالكونفدرالية...

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جدة - عمرو شويل تترقب جماهير الزمالك، مواجهة نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية المقرر لها الأحد المقبل لحصد اللقب الأفريقى الغائب عن دولاب بطولات ميت عقبة منذ سنوات طويلة.

الزمالك ضرب موعدا مع فريق نهضة بركان المغربي فى نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية وذلك بعد تخطيه عقبة النجم الساحلى التونسي فى نصف نهائى البطولة.

عادة ما تكون مواجهات الزمالك والأندية المغربية حافلة بالندية والإثارة وتحمل فى مكنونها هدايا قيمة للفريق الأبيض وأبرزها التتويج ببطولة دوري أبطال افريقيا على حساب الرجاء عام 2002 وبعدها الفوز بالسوبر الافريقي على حساب الوداد.

الخليج 365 يقدم للزمالك "روشتة" التتويج بالكونفدرالية فى السطور التالية.

تجاهل الضغوط الجماهيرية
 

نهضة بركان سيواجه الزمالك فى الذهاب متسلحا بجمهوره وملعبه الذى ظل سدا منيعا أمام الفرق الكبيرة وفى مقدمتها الرجاء حامل اللقب وفيتا كلوب فيجب على الزمالك تجاهل كل هذه الضغوط والتركيز فى الملعب واعتبار جمهور الخصم عامل إيجابى وليس سلبي.

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الابتعاد عن الاخطاء الدفاعية
 

الرمق الأخير من البطولة الأفريقية يحتاج إلى تركيز من جميع لاعبى الفريق الأبيض خاصة أن هذه المرحلة لا تحتمل الوقوع فى الاخطاء الساذجة التى من شأنها ان تؤثر على وجهة البطولة.

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لذا لابد أن يسعى الفريق الأبيض لتجنب مثل هذه الاخطاء وعلى رأسها التعامل مع الكرات الثابتة بشكل سليم والتى يتميز فيها الفريق المغربي.

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استغلال أنصاف الفرص
 

لاوقت لإهدار الفرص .. شعار لا بد أن يخوض به لاعبي الزمالك نهائى الكونفدرالية الأفريقية كذلك يتعين على اللاعبين الذين يقودون الخط الأمامى لميت عقبة استغلال أنصاف الفرص أمام المرمى.

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الحفاظ على نظافة الشباك
 

الزمالك فى البطولة الحالية واجه نادين مغربيين هما حسنية أغادير واتحاد طنجة والمفارقة تأتى فى أن مواجهات الذهاب انتهت بالتعادل السلبي قبل أن يحسم الأبيض التأهل من على ملعبه ووسط جمهوره.

لذلك مفتاح حصد اللقب هو محافظة الزمالك على نظافة شباكه فى مواجهة الذهاب التى تقام فى المغرب الأحد المقبل للتويج باللقب على ملعبه ووسط جمهوره وإسعاد عشاقه ومحبيه.

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