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جدة - عمرو شويل البقاء والهبوط يحسم وجهة صانع ألعاب الأهلى المقبلة ينتظر محمد شريف صانع ألعاب النادي الأهلي نهاية الفصول الدرامية للدورى الممتاز لحسم وجهته المقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

واستقر لاعب وادى دجلة سابقًا والأهلى حاليًا على الرحيل من النادي الأهلي علي سبيل الاعارة أو البيع النهائي بعد انتهاء مشوار الدورى الممتاز ومعرفة الفرق التى ستبقى فى ظل العروض التى تلقاها خلال الفترة الماضية.

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ويأمل محمد شريف فى استعادة مستواه المعهود بالانتقال الى أى من فرق الدوري المصري الممتاز بعدم أكد لمسئولى النادى أنه عزم القرار على الرحيل حتى لا يفقد مستواه الذى أهله للتواجد بصفوف النادي الأهلي.

ويبتعد محمد شريف عن تشكيلة المدير الفنى الحالى مارتن لاسارتى ما جعل اللاعب يشعر بعدم رغبة فى الاستمرار بحالة التجميد التى سيطرت على الفريق.

ويعول محمد شريف على الأندية التى ستضمن التواجد بالدوري الممتاز ولها من الخبرات الكثير للانتقال الى أحدها لتكرار التجربة الخاصة بمجموعة اللاعبين الذين انتقلوا من الأهلي الى الجونة ونجحوا فى اثبات أحقيتهم بالتواجد بالقلعة الحمراء.