شكرا لقرائتكم رغم إصابته بالصليبى.. الحنين يعيد لاعب الأهلى لدجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم إصابته بالصليبى .. الحنين يعيد لاعب الأهلى لدجلة يبذل الدولي المصري محمد محمود لاعب النادي الاهلي مجهودًا كبيرا مع زملائه السابقين بنادي وادى دجلة لحثهم على الاستمرار فى بطولة الدوري الممتاز للموسم القادم وعبور كبوة دخول الفريق دائرة المهددين بالهبوط لدورى الدرجة الثانية.

وحرص محمد محمود خلال الأيام الماضية على الحديث مع زملائه السابقين خاصة وأنه أحد أبناء النادي وطالبهم بالاصرار للاستمرار فى دورى الأضواء والشهرة.

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ولاقى محمد محمود ترحيبًا من جانب إدارة نادي وادي دجلة والجهاز الفنى خاصة وأنه بات أحد نجوم الفريق الذين انتقلوا إلى القلعة الحمراء وأصبح عنصرا أساسيا بالمنتخب الوطني الأول فى ظل قيادة المدير الفنى الحالي خافيير أجيرى.

ويعاني محمد محمود من إصابة الرابط الصليبي التى أبعدته عن المستطيل الأخضر وستغيبه عن المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.