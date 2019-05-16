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شكرا لقرائتكم "عمر صلاح قدها".. كيف دعمت جماهير الزمالك حارسها فى نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل دشن جماهير الزمالك هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعنوان "عمر صلاح قدها"، حيث احتل الهاشتاج رقم واحد على التريندات، وذلك كنوع من الدعم الذى تقدمه الجماهير الزمالكوية للقلعة البيضاء فى نهائى الكأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث تأكد خوض الحارس الاحتياطى الثالث للفريق الأبيض خوض نهائى الكونفدرالية فى المغرب أمام فريق نهضة بركان المغربى.
وكان السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، استقر على تجهيز مهاجم الفريق عمر السعيد ومحمود علاء مدافع الفريق، لحراسة مرمى الزمالك كبدلاء لعمر صلاح الحارس الثالث والوحيد أمام نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، فى حالة تعرضه للإصابة خلال اللقاء، وذلك بعد طرد جنش فى نصف نهائى الكونفدرالية وإصابة عماد السيد فى مباراة الداخلية فى الدوري المصري الممتاز.
تريندات
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