شكرا لقرائتكم معسكر مغلق للأهلى اليوم استعدادا لإنبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل ‎الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرًا مغلقًا بعد أن اختتم تدريباته في العاشرة من مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لإنبى .

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ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في العاشرة من مساء غدٍ، الخميس، على ملعب بتروسبورت، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.