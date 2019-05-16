معسكر مغلق للأهلى اليوم استعدادا لإنبي...

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جدة - عمرو شويل يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرًا مغلقًا بعد أن اختتم تدريباته في العاشرة من مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لإنبى .
ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في العاشرة من مساء غدٍ، الخميس، على ملعب بتروسبورت، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
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