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معسكر مغلق للأهلى اليوم استعدادا لإنبي...

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جدة - عمرو شويل يدخل ‎الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرًا مغلقًا بعد أن اختتم تدريباته في العاشرة من مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لإنبى . 

 

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ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في العاشرة من مساء غدٍ، الخميس، على ملعب بتروسبورت، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

 

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