شكرا لقرائتكم جلسة خاصة تجمع لاسارتي مع أحمد فتحي و هاني استعدادا لـ إنبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اجتمع مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع أحمد فتحي ومحمد هاني، لاعبا الفريق، و عقد جلسة فنية معهم على هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم، الأربعاء.
وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية استعدادًا لمواجهة إنبي، المقرر إقامتها في العاشرة مساء غدٍ، الخميس، على استاد بتروسبورت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثلاثين بمسابقة الدوري الممتاز.
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