العدالة ثالث المتأهلين إلى دوري المحترفين

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل العدالة إلى دوري المحترفين رسميا، يوم الأربعاء، بعد حلوله في المركز الثالث بترتيب دوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى، عقب فوزه في الجولة الأخيرة بثنائية على ضمك.
وتوج أبها بلقب النسخة الحالية لدوري الدرجة الأولى، بينما حل ضمك ثانيا، فيما رافق العدالة أبها وضمك إلى دوري المحترفين، على أن يلعب الخليج مباراة المحلق ضد صاحب المركز الـ 13 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان اتحاد كرة القدم السعودي، أعلن يوم الأحد الماضي عن موعد مباراتي ملحق الصعود والهبوط، بحيث تلعب المباراة الأولى على ملعب صاحب المركز الـ 13 في دوري المحترفين بتاريخ 20 مايو، فيما يستضيف الخليج لقاء العودة في 24 مايو.
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