شكرا لقرائتكم عموري يشارك في التدريبات الجماعية للهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شارك الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن في التدريبات الجماعية لفريقه الهلال، يوم الثلاثاء، بعد الإصابة التي تعرض لها في 20 أكتوبر الماضي في لقاء الشباب والهلال ضمن منافسات الأسبوع السادس من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأجرى عموري جراحة ناجحة لعلاج إصابة الرباط الصليبي مع الطبيب الإسباني الشهير رامون كوجات في برشلونة أواخر أكتوبر.

وقال الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم الأربعاء: شارك عمر عبدالرحمن في الجزء الأول من التدريبات الجماعية، قبل أن يكمل برنامجه التأهيلي.

ويخوض الهلال مواجهة هامة أمام الشباب، يوم الخميس، ضمن ختام منافسات الدوري، حيث يتواجد في المركز الثاني بفارق نقطة عن المتصدر فريق النصر.